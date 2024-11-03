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علوم الدار

رئيس المحكمة الاتحادية العليا: الاحتفاء بيوم العلم تجسيد للوحدة الوطنية

محمد حمد البادي
4 نوفمبر 2024 01:07

أبوظبي (وام)

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قال محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا: إن الاحتفاء بيوم العلم تجسيد للوحدة الوطنية، وترسيخ لثقافة الوفاء والانتماء للوطن والحب والولاء للقيادة الرشيدة، وتوطيد لأواصر اللحمة الوطنية.
وأضاف: إنه بهذه الذكرى الغالية، نرفع أصدق التحيات وأطيب التمنيات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.

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