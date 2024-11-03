عبدالملك بن كايد: في يوم العلم تتحد المشاعر على حب الوطن

رأس الخيمة (وام)

أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن يوم العلم مناسبة عزيزة على الجميع، تتجدد فيها المشاعر وتتحد على حب الوطن، فخراً واعتزازاً برايته الخفاقة الشاهدة على مواصلة العطاء، وتحقيق الإنجازات والرفاهية وجودة الحياة والسعادة لأبنائه وكل من يعيش على أرضه.

وقال الشيخ عبد الملك القاسمي: إن مناسبة يوم العلم من كل عام، فرصة للالتفاف تحت راية الوطن، للتعبير عن الانتماء، والولاء لقيادتنا الرشيدة الحريصة على مواصلة العطاء والحفاظ على الإرث الحضاري، وضمان مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال القادمة.

وأضاف: إن الإمارات، وتحت رايتها الموحدة وتكاتف أبنائها، تواصل مسيرتها التنموية الشاملة، وتركيزها على تعزيز الانتماء الوطني والوحدة، والمساهمة في بناء مجتمع مترابط ومستدام.