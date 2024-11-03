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عبدالله آل حامد: علمنا رمز انتمائنا للوطن والولاء لقيادته الرشيدة

عبدالله آل حامد
4 نوفمبر 2024 01:08

أبوظبي (وام)

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يوم العلم
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أكد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس الإمارات للإعلام أن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة على القلوب، ترسخ قيم الولاء والانتماء، نستحضر فيها الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادتنا الرشيدة لجعل دولة الإمارات واحداً من النماذج التنموية الملهمة في التقدم والتطور في مختلف القطاعات الحيوية في المنطقة والعالم.
وتقدم معاليه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود وأبناء شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

عبدالله آل حامد
الإمارات
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
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