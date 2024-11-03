خليفة بن محمد: الإمارات قيادةً وشعباً تعتز بيوم العَلم

أبوظبي (وام)

قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية: «إن الإمارات، قيادةً وشعباً، تعتز بيوم العَلم، وتحتفل برفع العَلم الإماراتي خفاقاً في سماء وميادين الوطن».

وأضاف: في هذا اليوم تُبث أجمل المشاهد الوطنية، وهو اليوم الذي يلتف الشعب الإماراتي حول قيادته، وحول راية العلم، برمز الوفاء وشموخ الانتماء، يهتفون بقلب ولسان واحد: عاش الوطن، وعاش قائد الوطن.

وأكدت الدلالة الوطنية ليوم العَلم في وحدة الإمارات وتلاحمها ونهضتها، وترسيخ الأمانة التي تسلمناها من الآباء المؤسسين لهذا الوطن المعطاء، للحفاظ عليها، وتعزيز مكتسباتها ومكانتها، وتسليمها للأجيال القادمة للحفاظ عليها بالبذل والعطاء.