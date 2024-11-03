سلطان بن طحنون: عَلَم الإمارات يجسد طموحات شعبنا وقوة وحدتنا

أبوظبي (وام)

أكّد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن يوم العَلم الذي يُحتفى به في الثالث من نوفمبر كل عام، يُجسّد الوحدة والهوية الوطنية والإنجازات التي حقّقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معاليه: «يُجسّد علم الإمارات طموحات شعبنا، وقوة وحدتنا، وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصلت تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

وأضاف معاليه: «يوم العلم ليس مجرد فعالية سنوية، بل فرصة نُجدّد فيها التزامنا بالقيم والمبادئ التي تمثل دولتنا. إنه يوم نتأمل فيه مسؤوليتنا المشتركة في حماية مُنجزات الوطن الغالي والبناء عليها بسواعد كل مواطن ومقيم يعيش على هذه الأرض الطيبة».