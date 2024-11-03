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محمد بن خليفة: «يوم العَلَم» تعبير صادق عن وحدة الوطن ومتانة اتحاده

محمد بن خليفة: «يوم العَلَم» تعبير صادق عن وحدة الوطن ومتانة اتحاده
4 نوفمبر 2024 01:10

أبوظبي (وام)

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يوم العلم
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قال سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان إن «يوم العلم» تعبير صادق عن وحدة وطننا ومتانة اتحاده واحتفاء بما أنجزه أبناؤه بتوجيهات القيادة الرشيدة على مدى أكثر من خمسة عقود ما يبعث في النفوس الثقة واليقين بمستقبل زاهر لدولتنا المباركة.
وأكد سموه أن «يوم العلم» مناسبة وطنية عظيمة تتلاقى فيها القلوب، ويتجدد فيها حب الوطن الغالي وترابه الطاهر وتتأصل فيها قيم الولاء للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستذكرين بكل حب وفخر الأيادي البيضاء للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى أسس وطننا ورسخ بنيانه ورفع أعلامه خفاقة بين الأمم، وما قدمه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، خلال مرحلة التمكين سيراً على نهج زايد الخير.

محمد بن خليفة
الإمارات
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
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العلم الإماراتي
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