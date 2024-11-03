نهيان بن زايد: «يوم العَلَم» يجسد قيم التلاحم والتعاضد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن الاحتفال بـ«يوم العلم» مناسبة وطنية تعكس مشاعر الوحدة والحب للوطن والتقدير لعلم الإمارات والاحترام لسيادته، وفي الوقت ذاته فإن علم الإمارات أصبح رمزاً من رموز الخير والعطاء من خلال المساعدات الإماراتية الإنسانية التي تجوب الدول والمجتمعات حول العالم.

وقال سموه: «إن هذه المناسبة الغالية على قلوبنا تحمل في طياتها تاريخ وطن غالٍ، وتبعث في نفوسنا معاني الفخر والاعتزاز، وتجسد قيم التلاحم والتعاضد خلف قيادة دولة الإمارات، لتبقى راية دولتنا الحبيبة خفاقة وشامخة بين الأمم ومصدر عز وفخر لنا جميعاً».