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عمار بن حميد: العَلَم رمز وحدتنا وقوّتنا وفخرنا

عمار بن حميد: العَلَم رمز وحدتنا وقوّتنا وفخرنا
4 نوفمبر 2024 01:09

عجمان (وام)

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن يوم العلَم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، فيها نجدد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء، من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية الإمارات عالية خفاقة بين الأمم رمزاً لوحدتنا وقوتنا وفخراً للأجيال والشاهدة على مسيرة حافلة بالنجاحات الباهرة والإنجازات الرائدة، والحاضر المزدهر والمستقبل المشرق.
وقال سموه: إننا نحتفي اليوم بذكرى وطنية مجيدة تعود علينا كل عام، تتجلى فيها وحدة القلوب والنفوس، وتتجسد فيها قيم الأصالة والشموخ، يومٌ وطني سعيد ترتفع فيه الهامات مع راية المجد ورمز الاتحاد، ويصبح الفخر عنوان المشهد ومشاعر الحب والولاء والانتماء لوطن حبيب تسمو معه رايات العز والكرامة.

عمار بن حميد
عمار بن حميد النعيمي
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عمار النعيمي
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يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
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