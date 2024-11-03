عمر بن زايد: «يوم العَلَم» مناسبة وطنية تعكس أسمى معاني الوحدة

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن «يوم العلم» مناسبة وطنية تعكس أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، ونستذكر من خلالها الرؤية الاستثنائية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، رحمهم الله.

وقال سموه: إن يوم العلم يمثل رمزاً للوحدة والقوة، ويعكس الإنجازات المشرقة التي حققتها الدولة على مدار السنوات الماضية، حتى أصبحت منارة للتقدم والازدهار والتعايش والسلام.