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خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ قيم التضامن بين أبناء الوطن

خالد بن محمد بن زايد خلال مراسم رفع العَلَم بحضور خليفة بن طحنون وكبار مسؤولي حكومة أبوظبي
4 نوفمبر 2024 01:12

أبوظبي (وام) 
رفع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عَلَم الدولة أمام مبنى مكتب أبوظبي التنفيذي، احتفاءً بيوم العَلَم.

وأعرب سموّه عن فخره واعتزازه بيوم العَلَم، الذي يُمثِّل رمز الوحدة الوطنية، ومناسبة تتجلّى فيها مشاعر الانتماء والولاء للوطن وقيادته الحكيمة.

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وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن هذه المناسبة تُجسِّد معاني العزة والفخر، وتُرسِّخ قيم التضامن والتلاحم بين أبناء الوطن، مجدداً سموّه العهد بالحفاظ على مكتسبات الوطن والوفاء لرسالته السامية.

جرت مراسم رفع العَلَم، التي تخلَّلها عزف السلام الوطني، بحضور كل من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي اللواء ركن طيّار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، ومعالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعدد من موظفي حكومة أبوظبي.

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