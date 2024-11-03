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منصور بن زايد: راية الإمارات رمز للعزة والفخر

منصور بن زايد خلال مراسم رفع العَلَم بحضور حمدان بن محمد بن زايد وزايد بن حمد وكبار المسؤولين
4 نوفمبر 2024 01:12

أبوظبي (وام)
رفع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عَلَم الدولة على سارية قصر الوطن، احتفاء بـ«يوم العَلَم» الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن يوم العَلَم يمثل مناسبة وطنية غالية على قلوب الجميع، يتم فيها تجديد العهد والولاء للوطن، ورفع العَلَم عالياً في سمائه. 
وقال سموه: «إن هذا اليوم يتجاوز كونه مجرد احتفال، فهو تعبير عن وحدة الصف وروح الانتماء التي تجمع أبناء الإمارات».

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وأضاف سموه: «هذه المناسبة تعزز القيم الوطنية، وتؤكد أهمية التلاحم والتكاتف لرفعة الوطن»، مؤكداً مواصلة مسيرة التقدم والازدهار لتعزيز مكانة الوطن ورفعة شأنه، لتظل راية الإمارات رمزاً للعزة والفخر، داعياً الله، عز وجل، أن يحفظ الإمارات وشعبها، وأن يديم عليها نعم الخير والأمن والازدهار.

وتابع سموه عبر منصة «إكس»: «بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، رفعنا عَلَم الإمارات على سارية قصر الوطن احتفاءً بيوم العَلَم. في هذه المناسبة العزيزة نجدد العهد والعزم بالحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة، رمزاً للعزة والمنعة والريادة. يوم العَلَم يجسد روح الوحدة والانتماء والولاء التي تدفع مسيرتنا دائماً إلى المقدمة».
حضر مراسم رفع العَلَم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس مكتب المؤسِّس، وعدد من كبار المسؤولين في ديوان الرئاسة والجهات التابعة لسمو رئيس ديوان الرئاسة.

 

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