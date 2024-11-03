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«الإمارات للإعلام»: في «يوم العَلَم» نستذكر معاني الفخر والاعتزاز

خلال الاحتفال برفع العلم
4 نوفمبر 2024 01:09

أبوظبي (وام)

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احتفل مجلس الإمارات للإعلام، بيوم العَلَم، بمشاركة موظفي المجلس، حيث تم رفع عَلَم الدولة في مقره بأبوظبي.
وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن يوم العَلَم يُجسّد مناسبة وطنية، نستذكر فيها معاني الفخر والاعتزاز بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن يوم العَلَم يشكل تعبيراً عن أسمى مشاعر الولاء والانتماء للوطن ولقيادته الرشيدة.
وقال، إن يوم العلَم يُلهمنا لمواصلة تحقيق طموحاتنا الوطنية، ويذكرنا بمسيرة دولتنا الحافلة بالإنجازات، وإن أبناء الوطن يجددون العهد على أن يكون مستقبل الأجيال المقبلة أكثر ازدهاراً، وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بتطلعات وطننا.
وأضاف: إننا نجدد العهد في يوم العلَم على الوفاء لقيم الاتحاد التي أرسى دعائمها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، الذين صنعوا لنا مجداً ووطناً نفخر به، ورايةً ستظل مصدر إلهام لنا جميعاً.

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محمد سعيد الشحي
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