صقر غباش: «يوم العَلَم» مناسبة تروي قصة وحدة وطن وولاء وانتماء

أبوظبي (وام)

شارك معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس، في احتفالات الدولة في فعالية رفع العَلَم، حيث تم رفع عَلَم الدولة في مقر المجلس بأبوظبي، ومبنى الأمانة العامة للمجلس في دبي.

كما شارك في احتفالية رفع العَلَم التي تقام سنوياً تحت شعار «ارفعه عالياً ليبقى شامخاً»، الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، والأمناء العامون المساعدون، وكادر الأمانة.

وقال معالي صقر غباش: «إن يوم العَلَم مناسبة وطنية غالية، يرفرف فيها العَلَم خفاقاً في سماء إماراتنا العزيزة، ليبقى عنوان وحدة وطن وشعب، ورمزاً للهوية الوطنية، وقصة ولاء تروي حكاية نماء وتطور دولة الإمارات، وإنجازاتها وريادتها العالمية في ظل القيادة الحكيمة، وتجسداً لأسمى معاني الانتماء والتلاحم بين القيادة والشعب في دولة الاتحاد».

وأضاف معاليه: «في هذه المناسبة الوطنية، نجدد باسم المجلس الوطني الاتحادي، وشعب دولة الإمارات، العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات».