ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة يحتفل بـ«يوم العَلَم»

أبوظبي (وام)

احتفل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بـ «يوم العَلَم»، وذلك بمقره في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

ورفع ناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عَلَم الدولة على السارية، وسط حضور عدد من المديرين وموظفي الديوان.

وعبر المشاركون في الاحتفال عن فخرهم واعتزازهم بـ «يوم العَلَم»، معتبرين إياه رمزاً لوحدة الوطن وعزته، وأكدوا أن عَلَم الإمارات يجسد مسيرة الإنجازات الوطنية، ويعبر عن مكانة الدولة بين الأمم، مشيرين إلى أن الاحتفاء بيوم العَلَم تجسيد للولاء وواجب وطني يعزز قيم الانتماء.

وقدم الحضور التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة يوم العَلَم، مؤكدين تقديرهم للإنجازات التي حققتها الإمارات في شتى المجالات، وتطورات حضارية عززت مكانتها بين الدول، والتي تسهم في رفعة الوطن وتقدمه.