«الوطني للإعلام»: «يوم العَلَم» مناسبة نجدد فيها العهد والولاء

أبوظبي (وام)

احتفل المكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات، بـ «يوم العَلَم»، حيث شارك الموظفون في رفع عَلَم الإمارات فوق سارية مبنى المكتب في أبوظبي.

وقال الدكتور جمال الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، إن يوم العَلَم مناسبة وطنية نجدد فيها العهد والولاء لراية الوطن ولقادته، وهو تأكيد لاعتزازنا وانتمائنا لماضي وطننا وحاضره المزهر ومستقبله الواعد والمشرق، وهو مناسبة كذلك لتجديد العزم على استدامة العمل والمضي قدماً تحت راية اتحاد دولتنا من أجل إعلاء مكانة الإمارات الرائدة في المجالات المختلفة.

وأضاف: «ونحن نحيي عَلَمنا رمز هويتنا الوطنية وعنوان الشموخ والإباء والعزة، يحق لنا أن نفتخر بما حققته الإمارات خلال خمسة عقود من إنجازات ونجاحات كبيرة يشهد لها العالم، وفي الوقت نفسه نحيي الجهود الحثيثة كافة لكل من أسهموا في رفعة هذا الوطن وفي ارتفاع علَمنا الذي سنظل جميعاً نستظل بظله وهو يرفرف عالياً».