الإثنين 4 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني للإعلام»: «يوم العَلَم» مناسبة نجدد فيها العهد والولاء

جانب من الاحتفال
4 نوفمبر 2024 01:10

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: راية الوطن ستظل عالية بعزيمة أبنائنا المتميزين
منصور بن زايد: راية الإمارات رمز للعزة والفخر
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

احتفل المكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات، بـ «يوم العَلَم»، حيث شارك الموظفون في رفع عَلَم الإمارات فوق سارية مبنى المكتب في أبوظبي.
وقال الدكتور جمال الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، إن يوم العَلَم مناسبة وطنية نجدد فيها العهد والولاء لراية الوطن ولقادته، وهو تأكيد لاعتزازنا وانتمائنا لماضي وطننا وحاضره المزهر ومستقبله الواعد والمشرق، وهو مناسبة كذلك لتجديد العزم على استدامة العمل والمضي قدماً تحت راية اتحاد دولتنا من أجل إعلاء مكانة الإمارات الرائدة في المجالات المختلفة.
وأضاف: «ونحن نحيي عَلَمنا رمز هويتنا الوطنية وعنوان الشموخ والإباء والعزة، يحق لنا أن نفتخر بما حققته الإمارات خلال خمسة عقود من إنجازات ونجاحات كبيرة يشهد لها العالم، وفي الوقت نفسه نحيي الجهود الحثيثة كافة لكل من أسهموا في رفعة هذا الوطن وفي ارتفاع علَمنا الذي سنظل جميعاً نستظل بظله وهو يرفرف عالياً».

المكتب الوطني للإعلام
جمال الكعبي
الإمارات
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
علم الإمارات
العلم الإماراتي
وكالة أنباء الإمارات
آخر الأخبار
مركز اقتراع في ولاية ميشيغان
الأخبار العالمية
الأميركيون يستعدون غداً للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
4 نوفمبر 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
ترجيحات إسرائيلية باستمرار عمليات شمال غزة 6 أشهر
4 نوفمبر 2024
هاريس في برنامج «ساترداي نايت لايف» للسخرية من ترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس في «حزام الصدأ» وترامب بالولايات الحاسمة
4 نوفمبر 2024
كامالا هاريس خلال تجمع انتخابي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ولاية فيرمونت.. اللون الأزرق «الداكن»
4 نوفمبر 2024
بايدن يدلي بصوته في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير
الأخبار العالمية
ولاية ديلاوير.. الإعلام يبحث عن نتائج انتخابات الكونجرس!
4 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©