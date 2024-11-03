«الخارجية» تحتفي بـ«يوم العَلَم»

أبوظبي (وام)

احتفت وزارة الخارجية بـ«يوم العَلَم».

وشهد مقر ديوان عام الوزارة في أبوظبي مراسم رفع العلَم حيث رفع العلَم معالي خليفة شاهين المرر، وزير الدولة، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وخالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، وسلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومها تيسير بركات، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة، وسالم سعيد بن غافان الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، إلى جانب كبار المسؤولين وموظفي الوزارة.

وشكّلت هذه المناسبة فرصة للتعبير عن روح الانتماء والولاء للوطن من خلال رفع العلَم عالياً في أجواء من الفخر والاعتزاز، تجديداً للعزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدّمه. وامتدت أجواء الاحتفال إلى سفارات وبعثات دولة الإمارات في دول العالم المختلفة.

ويجسد هذا الاحتفال التزام أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها بالقيم الوطنية .