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ذياب بن محمد بن زايد: في «يوم العَلَم» نستذكر تضحيات شهدائنا

ذياب بن محمد بن زايد يرفع عَلَم الدولة في واحة الكرامة (وام)
4 نوفمبر 2024 01:12

أبوظبي (وام) 
رفع سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، عَلَم دولة الإمارات العربية المتحدة في واحة الكرامة في أبوظبي، احتفالاً بمناسبة «يوم العَلَم».

جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال الذي نظَّمه ديوان الرئاسة، وحضره ممثّلو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والهلال الأحمر الإماراتي.

وبهذه المناسبة، رفع سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات، راجياً من الله أن يديم على دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً الأمن والأمان والتقدُّم والازدهار.

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وأكَّد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أنَّ «يوم العَلَم» مناسبة وطنية غالية، يحتفي بها شعب الإمارات اعتزازاً برمز وحدته، وبمنجزات الآباء المؤسِّسين في بناء وطن موحَّد.

وقال سموّه: «في هذه المناسبة التي ترمز إلى قوة اتحادنا، وتجسِّد معاني العزة والفخر بالتكاتف والتلاحم الوطني، نستذكر بكلِّ اعتزاز بطولات شهدائنا الأبرار وتضحياتهم في سبيل وطنهم».

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