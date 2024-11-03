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سيف بن زايد: راية الوطن منارة تهدي الأجيال نحو مستقبل مشرق

سيف بن زايد خلال رفع العَلَم بحضور أنجاله خليفة وأحمد ومحمد بن سيف بن زايد.. وفي الصورة خليفة الخييلي
4 نوفمبر 2024 01:12

أبوظبي (وام) 
شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، احتفال وزارة الداخلية بـ «يوم العَلَم»، حيث رُفع عَلَم الدولة في تمام الساعة الحادية عشرة على سارية مبنى الوزارة في ساحة العَلَم، ليبقى عالياً شامخاً ورمزاً شاهداً على المسيرة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة برؤية قيادتها الرشيدة.

بدأت مراسم الاحتفال بعزف سلام العَلَم تزامناً مع رفع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عَلَم الدولة، ثم عزفت فرقة موسيقى الشرطة السلام الوطني.

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وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر منصة «إكس»: «في يوم العَلَم، نرفعه شامخاً نابضاً بألوانه الأربعة في قلوبنا قبل أيدينا، ليروي للعالم حكاية وطنٍ مجيدٍ، نُسجت فصولها من شجاعةٍ وإقدامٍ لا يلين، ومن خيرٍ ونماءٍ يزدان بهما كل ركنٍ من أركانه، ومن عطاءٍ وسلامٍ يفيض على العالم بأسره، بعزيمة أبناء الإمارات الذين لا يعرفون للمستحيل سبيلاً في دروب المجد والإنجازات. وفي ظل القيادة الاستثنائية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تتواصل مسيرة الريادة العالمية، وتعلو راية الوطن خفاقةً في سماء المجد، لتبقى دوماً وأبداً رمزاً للفخر والعزة والسلام، ومنارةً تهدي الأجيال نحو مستقبلٍ مشرقٍ ومزدهر».

شهد الاحتفال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وكبار القادة والضباط في الوزارة وفي القطاعات الشرطية بالدولة، والمديرون العامون ومديرو الإدارات، وعدد من الضباط المتقاعدين، وعناصر من الفرق الشرطية. والطلبة المرشحون في كلية الشرطة والأكاديميات الشرطية بالدولة، وعناصر من الشرطة النسائية، إلى جانب مشاركة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومجموعة من طلبة المدارس بالتنسيق مع مؤسسة التعليم المدرسي.

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