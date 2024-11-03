الإثنين 4 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن زايد: «يوم العَلَم» مناسبة تعزز قيم الولاء والوفاء للوطن

خالد بن زايد: «يوم العَلَم» مناسبة تعزز قيم الولاء والوفاء للوطن
4 نوفمبر 2024 01:11

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: راية الوطن ستظل عالية بعزيمة أبنائنا المتميزين
منصور بن زايد: راية الإمارات رمز للعزة والفخر
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن يوم العلم مناسبة وطنية تعزز قيم الولاء والوفاء للوطن، ومناسبة تزيد من ثقافة تقدير العلم، باعتباره رمزاً للانتماء الوطني، مشيراً إلى أن الاحتفاء بـ«يوم العلم» يعد تعبيراً عن الفخر بمسيرة التمكين الشاملة في دولة الإمارات، والتي رسخت مكانتها ضمن قائمة أرفع المراتب المتقدمة في العالم.
وقال سموه: «في هذا اليوم، نجدد عهدنا وولاءنا لوطننا ولقيادتنا الرشيدة، ولعلم بلادنا الذي يمثل رمز الكرامة والعزة والوحدة الوطنية، وهو مناسبة وطنية يفخر بها الجميع على امتداد الوطن، وفرصة للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء الذي يكنه شعب دولة الإمارات العربية المتحدة لوطنه ولقائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأمان والاستقرار».

خالد بن زايد
الإمارات
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
علم الإمارات
العلم الإماراتي
آخر الأخبار
مركز اقتراع في ولاية ميشيغان
الأخبار العالمية
الأميركيون يستعدون غداً للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
4 نوفمبر 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
ترجيحات إسرائيلية باستمرار عمليات شمال غزة 6 أشهر
4 نوفمبر 2024
هاريس في برنامج «ساترداي نايت لايف» للسخرية من ترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس في «حزام الصدأ» وترامب بالولايات الحاسمة
4 نوفمبر 2024
كامالا هاريس خلال تجمع انتخابي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ولاية فيرمونت.. اللون الأزرق «الداكن»
4 نوفمبر 2024
بايدن يدلي بصوته في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير
الأخبار العالمية
ولاية ديلاوير.. الإعلام يبحث عن نتائج انتخابات الكونجرس!
4 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©