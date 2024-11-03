حمد الشرقي: علم الإمارات رمز الهوية الوطنية الأول

الفجيرة (وام)

قال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة: «نحتفي اليوم برمز الهوية الوطنية الأول، رمز السيادة والفخر، والعلم الذي يرتفع وترتفع معه همّة شعبٍ أبي كريم، ليثبت يوماً بعد يوم معاني العزة والولاء والتلاحم والانتماء في أجمل صورة».

وأضاف سموه في كلمة له بمناسبة «يوم العلم»: «إن الاحتفال بيوم العلم تجسيد لمعاني الفرحة والفخر، وترجمة لمشاعر الاتحاد والفداء والوفاء، وترسيخ للإنجازات والمبادرات التي يبذلها أبناء الوطن، لرفع مكانة دولتهم وساريتها في كل المحافل العالمية».

وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة، أن الثالث من نوفمبر هو تاريخ غالٍ على القلوب، يتجدد معه ميثاق المحبة والولاء، ويبرز أوفى صور التلاحم المجتمعي والإخاء، ويعزز روح الوحدة الوطنية والانتماء، ويؤكد تمسك أبناء الإمارات بقيم الأصالة والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين.

وأوضح سموه أن مراسم رفع العلم مصحوباً بترديد النشيد الوطني في وقت واحد في كل الدولة، ما هو إلا دليل على صــدق المعاني في نفوس شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين، وقصة ولاء وانتماء قل نظيرها في العالم.