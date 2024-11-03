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سعود بن صقر يشهد حفل «أنغام الشرق الأقصى»

سعود بن صقر يشهد حفل «أنغام الشرق الأقصى»
4 نوفمبر 2024 01:10

رأس الخيمة (وام)

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، بحضور تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، ومعالي جورج يو، وزير خارجية سنغافورة الأسبق، حفل «أنغام الشرق الأقصى» الموسيقي، الذي أقامته سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، على مسرح «مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي»، بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني في دولة الإمارات، وشركة سفرك للسفر والسياحة، احتفاءً بمرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية.
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن العلاقات الإماراتية الصينية نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية.

سعود بن صقر
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