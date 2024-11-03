عويضة المرر: عَلَم الإمارات رمز الوحدة

أبوظبي (وام)

قال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إن يوم العلَم مناسبة وطنية غالية تعكس التزامنا بتوحيد الجهود والطاقات والسير على نهج قيادتنا الرشيدة في العمل من أجل الوطن.

وأضاف معاليه، في كلمة له بهذه المناسبة، أن هذا اليوم يعكس عزمنا على أن تبقى راية دولتنا ورمز وحدتنا شامخة بين الأمم، وأن تُبرز مكانة الدولة نموذجاً للتطور والبناء ومنارة للتسامح والخير والعطاء.

وأكد أن الاحتفال بيوم العلم ترجمة حقيقية لمعنى التلاحم الوطني، تجتمع فيه المشاعر الوطنية لتلتف حول علم الإمارات رمز الوحدة التي أرسى قواعدها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.