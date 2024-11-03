زكي نسيبة: «يوم العَلَم» مناسبة تُجدد في نفوسنا معاني العزة والفخر بالإنجازات

العين (وام)

احتفلت جامعة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم بحضور الدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية، إضافة إلى الطلبة والطالبات.

وأُقيمت بهذه المناسبة فعالية في ساحة المبنى الهلالي بالحرم الجامعي في العين، حيث تم رفع العلم صباحاً، تجسيداً لمعاني الفخر والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

وقال معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات بهذه المناسبة: «يوم العلم هو مناسبة وطنية غالية تُجدد في نفوسنا معاني العزة والفخر بالإنجازات التي حققتها دولتنا الغالية تحت قيادتنا الحكيمة، والتي أسست قواعد الاتحاد ورسخت مبادئ الوحدة والتضامن. ويُعد رفع العلم رمزاً للوحدة والانتماء، وفرصة للتأكيد على التزامنا بالعمل الدؤوب لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لوطننا».

وأشار معاليه إلى أهمية غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الأجيال الشابة، مؤكداً أن الاحتفال بهذه المناسبة يعزز ارتباط الطلبة بموروثهم الوطني ويعزز قيم الاتحاد وروحه النبيلة.

من جانبه، عبّر الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة بالإنابة، عن اعتزازه بهذه المناسبة الوطنية.