سهيل المزروعي: «يوم العَلَم» مناسبة تتجسد فيها مشاعر الولاء والانتماء

أبوظبي (وام)

احتفلت وزارة الطاقة والبنية التحتية بمناسبة «يوم العلم»، ورفع معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، علم الدولة على السارية الرئيسة بمبنى الوزارة في أبوظبي.

فيما قام الوكلاء ومسؤولو الوزارة برفع العلم بهذه المناسبة في مختلف فروع الوزارة بإمارات الدولة بحضور الموظفين.

وبهذه المناسبة، قال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن يوم العَلم مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، تتجسد فيها مشاعر الولاء والانتماء، ويتجدد فيها العهد تجاه وطننا وقيادتنا الرشيدة.. لقد ارتفع علم الإمارات بجهود الآباء المؤسسين، ليبقى شاهداً على إنجازاتنا وتطلعاتنا نحو المستقبل».

وأضاف معاليه: «في هذا اليوم نعبر عن التزامنا بمواصلة البناء والعمل، لكي تبقى الإمارات دائماً منارةً للإنجاز والعطاء، حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام عليها الأمن والاستقرار».