علياء المزروعي: «يوم العَلَم» يجسد صورة الإمارات المشرقة

أبوظبي (وام)

أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن يوم العلم ذكرى سنوية غالية يصطف فيها شعب الإمارات تحت راية الاتحاد، معبراً عن فخره بعلمه وحبه لوطنه، مستحضراً كل معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة والاعتزاز بهويتنا الوطنية، والاحتفاء بسجل الإمارات الحافل بالإنجازات والنجاحات التي شهد لها العالم في شتى المجالات.

وقالت معاليها بهذه المناسبة: «نستذكر في هذا اليوم صورة الإمارات المشرقة ومظاهر النهضة التي أرسى دعائهما المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، رحمهم الله، ونشهد اليوم ثمارها المتواصلة من التقدم والازدهار؛ بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حتى أصبحت دولتنا الحبيبة من خلالها نموذجاً يحتذى به في المجالات كافة، لاسيما في مجال ريادة الأعمال الذي احتلت فيه دولة الإمارات مراتب متقدمة عالمياً».

وأضافت: «في هذه المناسبة الوطنية، نجدد العهد على مواصلة العمل والجهود الوطنية، لإبقاء راية الوطن مرفوعة شامخة، والعمل من أجل تحقيق مستهدفاتنا الوطنية، برؤية قيادتنا وطموحات شعبنا، بما يعكس النمو المستدام للإمارات، ويرسخ مكانتها وجهة مفضلة ودولة رائدة في مختلف المجالات».