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راشد بن حميد: «يوم العَلَم» مناسبة وطنية للاحتفاء بهويتنا ووحدتنا

راشد بن حميد: «يوم العَلَم» مناسبة وطنية للاحتفاء بهويتنا ووحدتنا
4 نوفمبر 2024 01:09

عجمان (وام) 

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يوم العلم
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قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة غالية علينا جميعاً نحتفي من خلالها بهويتنا ووحدتنا وتلاحمنا، نستذكر فيها ما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، رحمهم الله، من تضحيات عظيمة، وما تركوه من إرث حضاري فريد ودولة يشار إليها بالبنان جسدّت طموحات قيادتنا الرشيدة وحلم أبناء الوطن الأوفياء.
ورفع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في كلمة له بهذه المناسبة، أسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وجميع المواطنين والمقيمين في ذكرى يوم العَلم.
وأضاف: «في هذا اليوم الأغر نقف بكل تقدير واحترام لجيل الآباء الكرام الذي قدم الكثير وبذل الجهد والوقت والفكر من أجل رفع الراية وتوحيد الكلمة وتأسيس الدولة، فكان لهم ما أرادوا بصدق العزيمة وقوة الإرادة».

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