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سعيد بن طحنون: عَلَمنا رمز العز والمجد

سعيد بن طحنون: عَلَمنا رمز العز والمجد
4 نوفمبر 2024 01:09

العين (وام)

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يوم العلم
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قال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، إن «يوم العلم» هو يوم استثنائي نعبر فيه عن فخرنا واعتزازنا بما حققته دولتنا من إنجازات في مختلف المجالات، وعزمنا على مواصلة مسيرة البناء والازدهار.
وأضاف: «ستبقى راية الإمارات دائماً وأبداً خفاقة، تسمو في كل يوم بفعل إنجازات القيادة الرشيدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات».
وقال معاليه: «علمنا هو راية عز ومجد، ورمز وحدتنا وعنوان تلاحمنا وتكاتفنا، وسيبقى يرفرف عالياً خفاقاً بالإنجازات، حاملاً في ألوانه معاني السلام والتسامح والتعايش والمحبة، ورمزاً للوحدة والهوية الوطنية والانتماء بين كافة أبناء الوطن، وتأكيداً على الحب والولاء لمكانة العلم ورفعته، وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً قوياً كشموخ وقوة ووحدة أبناء الوطن».

سعيد بن طحنون
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يوم العلم
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