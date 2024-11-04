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ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

شعار الأرصاد
4 نوفمبر 2024 08:31

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الاثنين.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 16.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
العين
المركز الوطني للأرصاد
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