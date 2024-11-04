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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة كومنولث دومينيكا ورئيس بنما بذكرى استقلال بلديهما

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة كومنولث دومينيكا ورئيس بنما بذكرى استقلال بلديهما
4 نوفمبر 2024 11:12

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى فخامة سيلفاني بيرتون، رئيسة كومنولث دومينيكا، وفخامة خوسيه راؤول مولينو، رئيس جمهورية بنما، بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روزفلت سكريت، رئيس وزراء كومنولث دومينيكا.

المصدر: وام
رئيس الدولة
بنما
الإمارات
كومنولث دومنيكا
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