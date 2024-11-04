رئيس الدولة ورئيسة سلوفينيا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، فخامة الدكتورة نتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، التي تقوم بزيارة إلى الدولة.

ورحب سموه خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ، بضيفة البلاد .. معرباً سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسارات التعاون الثنائي إلى مرحلة جديدة من التطور في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية.

وبحث سموه ورئيسة سلوفينيا خلال اللقاء.. مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بجانب الطاقة المتجددة والاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم تطلعات البلدين ورؤيتهما نحو مستقبل أكثر تنمية وازدهاراً.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. مؤكدين في هذا السياق موقف البلدين الداعي إلى وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط ومنع اتساع الصراع فيها ودعم السلام القائم على "حل الدولتين".. بجانب الدعوة إلى السلام والاستقرار في العالم وحل مختلف النزاعات بالطرق السلمية.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة نهج دولة الإمارات الثابت في بناء شراكات تنموية تحقق مصلحة الجميع .. معرباً عن تطلعه إلى مزيد من النماء في مسار علاقات التعاون بين بلدينا.

وقال سموه إن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت خلال 1992 في العام التالي لاستقلال جمهورية سلوفينيا وهذا يعبر عن الحرص المشترك على تعزيز التعاون لمصلحة البلدين والشعبين .. مشيراً سموه في هذا السياق إلى دور اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة المشاورات السياسية المهم من أجل التعرف على فرص التعاون واستثمارها في مختلف المجالات.

من جانبها أعربت الرئيسة السلوفينية عن تطلعها إلى تطوير العلاقات الإماراتية ـ السلوفينية بما يخدم مصالح البلدين ورؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.

وأعربت عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات وشكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال التي حظيت بها خلال الزيارة.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي .. كما حضره الوفد المرافق لرئيسة سلوفينيا الذي يضم عدداً من كبار المسؤولين.