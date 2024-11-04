"أبوظبي للتنقل" يفوز بجائزة سيول للمدن الذكية

فاز مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، بجائزة سيول للمدن الذكية عن فئة مدينة الابتكار التكنولوجي (Tech-InnovaCity) ضمن منظومة النمذجة والتحليل STEAM+، التي تُعَدُّ أداة متقدِّمة متعدِّدة الوسائط تعتمد على توظيف البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم أنماط التنقُّل واحتياجات السكان، والوضع الحالي لشبكة النقل وتوقُّع مستقبلها، ما يسهم في دعم اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير قطاع النقل في الإمارة.

تُكرِّم جائزة سيول للمدن الذكية المدن والمشاريع الرائدة التي تسهم في تشكيل المستقبل الذكي للمدن. وأُعلِن عن الجهات الفائزة في حفل جائزة سيول للمدن الذكية في أكتوبر 2024 ضمن فعاليات أسبوع الحياة الذكية في سيول. وتضمَّن الأسبوع عدداً من المعارض والمنتديات التي استعرضت تجربة سيول كمدينة ذكية.



وتتيح الجائزة للمدن والشركات العالمية تقديم نتائجها المبتكرة في تطوير المدن الذكية ومناقشة توجُّهاتها التقنية المستقبلية. ويهدف الحفل إلى تسليط الضوء على الابتكارات المميّزة في مختلف الفئات التي تشمل التكنولوجيا والريادة والمدن الصديقة للإنسان والجوائز الخاصة.

وأعرب عبدالله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل، عن فخره بفوز أبوظبي للتنقُّل بجائزة سيول للمدن الذكية، مؤكِّداً أنَّ هذا الإنجاز يعكس الالتزام بالاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا لإنشاء بيئة نقل ذكية ومستدامة تلبّي احتياجات المجتمع، وتعزِّز مكانة أبوظبي مدينةً رائدةً على مستوى العالم في مجال النقل الذكي.

وقال: «يعكس هذا الإنجاز توجُّه إمارة أبوظبي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي للإسهام في مشاريع تطوير إدارة العمليات، وتحليل البيانات الضخمة لتحقيق الاستدامة في مجال التنقُّل، حيث تقدِّم منظومة STEAM+ حلول تنقُّل ذكية ومبتكَرة تُسهِّل حركة التنقُّل، وتعزِّز جودة الحياة في الإمارة».

ويواصل أبوظبي للتنقُّل تعزيز مكانته كأحد أبرز المشاركين في التطوُّر الحضري الذكي محلياً وعالمياً؛ إذ يقود المبادرات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل الذكي في إمارة أبوظبي، ويقدِّم حلولاً مبتكرة تعتمد على البيانات، كمنظومة STEAM+ التي تعزِّز كفاءة التخطيط والتحليل في مجال النقل. ويعمل أبوظبي للتنقُّل على تطوير استراتيجيات متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات لتحقيق الاستدامة والمرونة في شبكة النقل، وتحسين تجربة المستخدمين، وتوفير بيئة نقل أكفأ وأكثر أماناً.

وتشمل أبرز الإنجازات التي حقَّقها أبوظبي للتنقُّل تطبيق أنظمة النقل الذكي والحلول المستدامة التي أسهمت في تقليل الازدحام المروري وتوفير بدائل نقل صديقة للبيئة. ونالت جهوده إشادة واسعة من المجتمع المحلي والدولي، وعزَّزت مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للنقل الذكي والمستدام.