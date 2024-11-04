طحنون بن زايد يبحث مع روث بورات فرص التعاون المشترك لتسريع التحول الرقمي والابتكار

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع روث بورات الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار والشؤون المالية في شركة الفابيت وجوجل فرص التعاون المشترك لتسريع التحول الرقمي والابتكار.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «ناقشت مع روث بورات الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار والشؤون المالية في شركة الفابيت وجوجل الآفاق المستقبلية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وبحثنا فرص التعاون المشترك لتسريع التحول الرقمي والابتكار بما يسهم في دعم خطط التنمية وينعكس إيجاباً على جودة حياة ورفاهية البشر».