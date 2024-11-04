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علوم الدار

الطقس صحو نهارا رطب ليلا غدا

أبوظبي
4 نوفمبر 2024 17:44

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:09 والمد الثاني عند الساعة 04:31، والجزر الأول عند الساعة 21:45 والجزر الثاني عند الساعة 08:07.
بحر عمان: خفيف الموج أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 00:37، والجزر الأول عند الساعة   17:28.

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المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
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