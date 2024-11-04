«بيئة أبوظبي».. سواعد وطنية لمستقبل مستدام

أبوظبي (الاتحاد)

تنفذ هيئة البيئة – أبوظبي، أربعة برامج تطوعية في المجال البيئي تشمل: «مرشد»، و«المواطن الأخضر»، و«الخبراء البيئيين»، والمجلس الأخضر للشباب، وتهدف من خلالها إلى تمكين أفراد المجتمع من المساهمة في الحفاظ على البيئة وحمايتها، بما يضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال.

وقالت رشا علي المدفعي، مدير إدارة التوعية البيئية بالإنابة في الهيئة: «نسعى من خلال البرامج التطوعية للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على الجيل القادم لتزويده بالأدوات والمعرفة اللازمة ليتمكن من فهم أهمية الاستدامة البيئية، والدور الهام الذي نلعبه معاً في ضمان بناء مستقبل مستدام»، مشيرة إلى أن البرامج تندرج ضمن منصة «ناها» التي أطلقتها الهيئة وتهدف إلى تحويل نوايا العمل البيئي إلى إجراءات ملموسة ومؤثرة.