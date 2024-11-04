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علوم الدار

9.5 مليون ملف طبي في «نابض»

مشاركون في الورشة (من المصدر)
5 نوفمبر 2024 01:26

دبي (الاتحاد)

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تعزيزاً لتوجهات حكومة دبي ومكانتها المتقدمة على صعيد التحولات الذكية، حققت هيئة الصحة بدبي طفرة كبيرة ومهمة على مستوى خدماتها الرقمية، حيث نجحت الهيئة - خلال وقت قياسي - في ربط أكثر من 1300 منشأة صحية بمنصة «نابض»، وضم 9 ملايين ونصف المليون ملف طبي إلى المنصة التي تُعد من أكثر المنصات الرقمية مأمونية وثقة.
كما تمكنت الهيئة أيضاً من ضم 81% من المنتسبين لقطاع الرعاية الصحية في دبي إلى منصة «نابض»، في خطوة استثنائية تصب في مصلحة المجتمع وأفراده، وتضمن إحاطة الجميع بمستويات رعاية صحية عالية الجودة.
ولدى حضوره ورشة العمل المتخصصة، التي نظمتها الهيئة مؤخراً بالتعاون مع شركة كيندريل، لمناقشة ما تم إنجازه على مستوى منصة «نابض»، أكد عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الهيئة تمتلك حزمة مبتكرة من المشروعات والمبادرات، التي تخدم أهداف التحولات الرقمية والذكية في إمارة دبي، ومن بينها منصة «نابض»، التي تشهد تطوراً سريعاً في مجمل خدماتها وتحقيق أهدافها، ومن بينها: رفع مستوى الرعاية الصحية، وتأمين التواصل الإيجابي والفعال بين المنشآت الصحية، وخلق علاقة ومشاركة أفضل بين الكوادر الطبية والمرضى، إلى جانب دعم صناعة واتخاذ القرار، وإحاطة المجتمع بأنظمة حديثة للوقاية من الأمراض.

دبي
الإمارات
عوض الكتبي
هيئة الصحة
هيئة الصحة في دبي
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