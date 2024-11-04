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«الصحة» تنظم المنتدى التفاعلي حول «الدرن»

جانب من الحضور (من المصدر)
5 نوفمبر 2024 01:25

دبي (الاتحاد) 

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في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز صحة المجتمع والوقاية من الأمراض المعدية، وضمن استراتيجية الوزارة الهادفة لتحقيق رعاية صحية متكاملة ومستدامة، نظمت الوزارة المنتدى التفاعلي حول الدرن الكامن تحت عنوان «نقاشات تفاعلية ورؤى تعاونية لتطوير سياسة فعالة للفحص».
وركز المنتدى على تطوير إطار عمل وطني شامل لسياسات الفحص المبكر والكشف عن السل الكامن؛ بهدف تطوير البرنامج الوطني لمكافحة الدرن لتحسين الكشف المبكر وتقليل انتشار المرض بين أفراد المجتمع.
 وشاركت الدكتورة ليلى الجسمي، رئيس قسم الأمراض السارية والتحصين في المنتدى، وممثلون من الجهات الصحية، بما في ذلك هيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالإضافة إلى وزارة الصحة العُمانية ومنظمة الصحة العالمية في مناقشات تفاعلية تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير سياسات فحص مبتكرة تتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.
وأكد الدكتور حسين الرند، أن المنتدى يأتي في إطار خطط الوزارة لتعزيز الصحة العامة، من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية في مكافحة الأمراض المعدية، وبناء نظام صحي متكامل يعتمد على الابتكار والشراكة، بما يعزز من قدرة المؤسسات الصحية على التصدي للتحديات المرتبطة بمرض السل، وضمان الكشف المبكر والحفاظ على سلامة المجتمع.
وأشار إلى أن «الوزارة تعمل بشكل وثيق مع شركائها في مختلف الجهات الصحية بالدولة ومنظمة الصحة العالمية لتطوير سياسات وطنية شاملة ترتكز على أحدث التوصيات العلمية وأفضل الممارسات. وتهدف هذه السياسات إلى توحيد الجهود وتطوير آليات فحص مبتكرة تساهم في رفع معدلات الكشف المبكر عن السل الكامن، مع تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع. في إطار استراتيجية الوزارة لحوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة، وتطوير سياسات وتشريعات رائدة وإدارة برامج الصحة العامة لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة.
ولفتت الدكتورة ندى المرزوقي، مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة، إلى أهمية المنتدى منصة استراتيجية لتبادل الخبرات مع الجهات الصحية المختلفة.
وأشارت إلى أن «التعاون بين الجهات الصحية على المستوى الوطني يعد ركيزة أساسية في تحقيق أهدافنا الصحية. ومن خلال هذا المنتدى، نعمل على تعزيز استراتيجيات الفحص والكشف المبكر عن السل الكامن، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل العاملين في القطاع الصحي. كما نسعى إلى تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين عمليات الفحص، بما يتماشى مع التحديات الصحية الحالية».

وزارة الصحة
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
الدرن
حسين الرند
ندى المرزوقي
الصحة العامة
مكافحة الأمراض المعدية
الأمراض المعدية
الرعاية الصحية
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