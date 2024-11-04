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علوم الدار

محمد الشرقي يطلع على برامج «جامعة حمدان بن محمد الذكية»

محمد الشرقي في حديث مع منصور العور خلال اللقاء (وام)
5 نوفمبر 2024 01:25

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة بالفجيرة، الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.
وأكد سموّه، خلال اللقاء، أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم، مشيراً إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على الاستثمار في التعليم والتقنيات المبتكرة التي تسهم في رفع جودة قطاع التعليم، ودعم رؤية الإمارات التنموية، وتعزيز تنافسيتها في هذا المجال.
وتناول اللقاء، جهود الجامعة في تعزيز جودة التعليم الذكي، وتفعيل التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية العالمية الرائدة في هذا المجال، إضافةً إلى تشكيل منظومة تعليمية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، كما تم استعراض البرامج والمبادرات التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للتفوق في عصر الرقمنة.
من جانبه، عبّر الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيداً بجهود حكومة الفجيرة في دعم القطاعين التعليمي والتكنولوجي، من خلال المبادرات التي تتبناها الإمارة، لتحقيق أهدافها المستقبلية المنشودة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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