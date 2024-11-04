طحنون بن زايد: تسريع التحول الرقمي والابتكار لرفاهية البشر

أبوظبي (الاتحاد)

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار والشؤون المالية في شركة ألفابيت وجوجل، فرص التعاون المشترك لتسريع التحول الرقمي والابتكار، بما يسهم في دعم خطط التنمية، وينعكس إيجاباً على جودة حياة ورفاهية البشر.

وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «ناقشت مع روث بورات، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار والشؤون المالية في شركة ألفابيت وجوجل، الآفاق المستقبلية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وبحثنا فرص التعاون المشترك لتسريع التحول الرقمي والابتكار، بما يسهم في دعم خطط التنمية، وينعكس إيجاباً على جودة حياة ورفاهية البشر».