الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لجان «تنفيذي أبوظبي» تبحث الخطط الحكومية والمبادرات المستقبلية

محمد خليفة المبارك وأحمد الزعابي خلال الاجتماعات (من المصدر)
5 نوفمبر 2024 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: هدفنا ترسيخ الروح الواحدة والجهود الموحدة لخدمة الاتحاد وشعب الاتحاد
طحنون بن زايد: تسريع التحول الرقمي والابتكار لرفاهية البشر

عقدت اللجان الفرعية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اجتماعات استثنائية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، بحثت خلالها مستجدات الخطط الحكومية، وأهم المبادرات المستقبلية التي تعزز الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية.
وأشادت اللجان ببرامج ونقاشات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، بما تشكله من حافز لمختلف الجهات الحكومية والمحلية لتعزيز أثرها وتطوير برامجها واستراتيجياتها بما يواكب التقدم الحاصل، والمتغيرات العالمية.
وناقشت الاجتماعات مستجدات برنامج نمو الأسرة الإماراتية الذي أطلقه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في يوليو 2024 والذي يهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، ضمن مجتمع متكامل ومنتج وأكثر سعادة واستقراراً.

المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
تنفيذي أبوظبي
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات
حكومة دولة الإمارات
حكومة الإمارات
آخر الأخبار
هاريس تتصدر بميزانية «ميتا» وترامب يراهن على أموال ماسك
الأخبار العالمية
الدولارات الرقمية تؤجج سباق الرئاسة الأميركية
5 نوفمبر 2024
شاب فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
شمال غزة.. 1800 قتيل و400 ألف بلا طعام
5 نوفمبر 2024
ألواح شوكولاتة عليها وجوه لهاريس وترامب في متجر بمطار جون إف كينيدي (رويترز)
الأخبار العالمية
«يوم الحسم».. هاريس وترامب في انتظار قرار الأميركيين بصناديق الاقتراع
5 نوفمبر 2024
سيارات أحرقها المستوطنون في مدينة البيرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المستوطنون يصعدون هجماتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
5 نوفمبر 2024
كامالا هاريس
الأخبار العالمية
7 سيدات.. تمثيل مشرف بالانتخابات الأميركية وترقب لدور «هاريس»
5 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©