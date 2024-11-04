لجان «تنفيذي أبوظبي» تبحث الخطط الحكومية والمبادرات المستقبلية

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت اللجان الفرعية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اجتماعات استثنائية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، بحثت خلالها مستجدات الخطط الحكومية، وأهم المبادرات المستقبلية التي تعزز الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية.

وأشادت اللجان ببرامج ونقاشات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، بما تشكله من حافز لمختلف الجهات الحكومية والمحلية لتعزيز أثرها وتطوير برامجها واستراتيجياتها بما يواكب التقدم الحاصل، والمتغيرات العالمية.

وناقشت الاجتماعات مستجدات برنامج نمو الأسرة الإماراتية الذي أطلقه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في يوليو 2024 والذي يهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، ضمن مجتمع متكامل ومنتج وأكثر سعادة واستقراراً.