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نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى أديس أبابا للمشاركة في مؤتمر «عالم بلا جوع»

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى أديس أبابا للمشاركة في مؤتمر «عالم بلا جوع»
4 نوفمبر 2024 22:58

نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في مؤتمر «عالم بلا جوع».

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه، لدى وصوله إلى مطار أديس أبابا الدولي، معالي الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة. 

جرت لسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا، واستعرض سموّه ومعالي رئيس الوزراء الإثيوبي ثلّةً من حرس الشرف الذين اصطفوا لتحيتهما. 

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ورحَّب معالي الدكتور آبي أحمد، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوّار في المطار، بسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، حيث أكَّد الجانبان عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأهمية مواصلة توطيد هذه العلاقات في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، بما يعود بالخير والنفع والنماء على الشعبين الصديقين.

يرأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نيابة عن صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، وفدَ دولة الإمارات إلى مؤتمر «عالم بلا جوع»، الذي يهدف إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير تقنيات مبتكرة وممارسات مستدامة لضمان الأمن الغذائي العالمي.

يرافق ولي عهد أبوظبي، خلال هذه الزيارة، وفد رسمي يضمُّ كلاً من: معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد سالم الراشدي، سفير الدولة لدى جمهورية إثيوبيا، وعمران أنور السيد محمد شرف الهاشمي، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

المصدر: وام
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خالد بن محمد بن زايد
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