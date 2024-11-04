طيبة الهاشمي: «أديبك 2024» يبحث فرص الترابط بين الذكاء الاصطناعي والطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

قالت طيبة الهاشمي، رئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البحرية إنه «مع مرور 40 عاماً على إطلاق (أديبك)، نشهد اليوم مشاركة قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والمناخ والاستثمار حول العالم، لاستكشاف ومناقشة سبل الاستفادة من فرص الترابط الوثيق بين قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ».

وأضافت، في تصريحات بمناسبة انطلاق النسخة الأربعين أمس في أبوظبي، أن الحدث يشهد في نسخته الحالية التركيز على التكامل بين الذكاء الاصطناعي والطاقة، كما يناقش من خلال جمع القادة والمبتكرين العالميين معاً إمكانات الذكاء الاصطناعي في التحويل النوعي للاقتصادات والصناعات المختلفة ودوره الفعال في تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وأشارت إلى أنه من أبرز فعاليات «أديبك 2024» تنظيم «أدنوك» النسخة الافتتاحية من معرض «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل».