صقر غباش ورئيسة سلوفينيا يبحثان العلاقات

أبوظبي (وام)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، فخامة الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا التي تقوم بزيارة إلى الدولة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفينيا، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، ويواكب التطور المتنامي في جميع القطاعات.

وتطرق الجانبان إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي، ودعم الجهود المبذولة كافة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم، وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود على مستوى العالم.

كما أكدا أهمية تعزيز أوجه التعاون والتشاور والتنسيق البرلماني بين المجلسين الصديقين، من خلال تعزيز الزيارات المتبادلة، والعمل على توحيد المواقف والرؤى، والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية، والسعي نحو تبادل الزيارات والخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية حضر اللقاء معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وكل من: مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، وسارة محمد فلكناز، وشيخة سعيد الكعبي، وميره سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.