الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جمعية الصحفيين» تحتفل باليوبيل الفضي لتأسيسها في يناير المقبل

شعار جمعية الصحفيين الإماراتية
5 نوفمبر 2024 00:24

دبي (وام)
تنظم جمعية الصحفيين الإماراتية، احتفالاً بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيسها، في الفترة من 12 إلى 16 يناير 2025 في دبي.
وسيشهد الحدث حضور وفود ومسؤولين من الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحادات الصحفيين العرب والخليجيين واتحاد صحفيي غرب آسيا والمحيط الهادي، واتحاد الصحفيين الأفارقة.
على هامش الاحتفال الذي يقام بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الجمعية التي انطلقت أعمالها في 27 يناير 2000، سيعقد اجتماع للمكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب، الذي يُعتبر الكيان الأبرز للصحفيين في العالم العربي، ويضم رؤساء النقابات والاتحادات والجمعيات الصحفية.
بالتزامن مع احتفالات الجمعية، سيعقد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين، واجتماع الجمعية العمومية الأول لاتحاد الصحفيين الخليجيين في دبي.
وقالت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن الاحتفال سيجمع ممثلين من جهات صحفية مرموقة على المستوى الخليجي والعربي والدولي، بمشاركة أكثر من 200 صحفي ومسؤول، وسيشمل تكريم رموز الصحافة وروادها، محلياً وعربياً، ما يعكس المكانة البارزة للجمعية ودورها الوطني والإقليمي والدولي على مدار 25 عاماً، وهو إنجاز لم يكن ليتحقق إلا بدعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
جمعية الصحفيين الإماراتية تشارك في «قمة الإبداع للشباب» بالقاهرة
تفاهم بين «إقامة دبي» و«الصحفيين الإماراتية»
جمعية الصحفيين الإماراتية
اليوبيل الفضي
احتفال
آخر الأخبار
هاريس تتصدر بميزانية «ميتا» وترامب يراهن على أموال ماسك
الأخبار العالمية
الدولارات الرقمية تؤجج سباق الرئاسة الأميركية
5 نوفمبر 2024
شاب فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
شمال غزة.. 1800 قتيل و400 ألف بلا طعام
5 نوفمبر 2024
ألواح شوكولاتة عليها وجوه لهاريس وترامب في متجر بمطار جون إف كينيدي (رويترز)
الأخبار العالمية
«يوم الحسم».. هاريس وترامب في انتظار قرار الأميركيين بصناديق الاقتراع
5 نوفمبر 2024
سيارات أحرقها المستوطنون في مدينة البيرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المستوطنون يصعدون هجماتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
5 نوفمبر 2024
كامالا هاريس
الأخبار العالمية
7 سيدات.. تمثيل مشرف بالانتخابات الأميركية وترقب لدور «هاريس»
5 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©