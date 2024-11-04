«جمعية الصحفيين» تحتفل باليوبيل الفضي لتأسيسها في يناير المقبل

دبي (وام)

تنظم جمعية الصحفيين الإماراتية، احتفالاً بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيسها، في الفترة من 12 إلى 16 يناير 2025 في دبي.

وسيشهد الحدث حضور وفود ومسؤولين من الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحادات الصحفيين العرب والخليجيين واتحاد صحفيي غرب آسيا والمحيط الهادي، واتحاد الصحفيين الأفارقة.

على هامش الاحتفال الذي يقام بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الجمعية التي انطلقت أعمالها في 27 يناير 2000، سيعقد اجتماع للمكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب، الذي يُعتبر الكيان الأبرز للصحفيين في العالم العربي، ويضم رؤساء النقابات والاتحادات والجمعيات الصحفية.

بالتزامن مع احتفالات الجمعية، سيعقد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين، واجتماع الجمعية العمومية الأول لاتحاد الصحفيين الخليجيين في دبي.

وقالت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن الاحتفال سيجمع ممثلين من جهات صحفية مرموقة على المستوى الخليجي والعربي والدولي، بمشاركة أكثر من 200 صحفي ومسؤول، وسيشمل تكريم رموز الصحافة وروادها، محلياً وعربياً، ما يعكس المكانة البارزة للجمعية ودورها الوطني والإقليمي والدولي على مدار 25 عاماً، وهو إنجاز لم يكن ليتحقق إلا بدعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.