«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تطلق «مصلى مدرستنا»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقتِ الهيئةُ العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مبادرةَ مشروع «مصلّى مدرستنا» الذي يستهدفُ تنشيطَ دور المصليات المدرسية، من خلال إعمارها بالفعاليات الثقافية والمحاضرات الدينية، التي ترسخُ في نفوس الطلبة القيمَ السمحة، وتعزز فيهم القيم الوطنية والمجتمعية.

وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيسُ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن إطلاقَ هذه المبادرة يأتي في إطار تعزيزِ التعاون والتنسيق بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم لتحقيقِ الأهداف المشتركة التي تستهدفُ ترسيخَ القيم السمحة في نفوس الأجيال وطلاب المدارس، وتعزيزَ الجانب المعرفي والتوعوي لديهم من خلال تهيئة البيئة المثالية التي تساهم في تنميةِ أفكارهم، وتمكينهم من فهمِ تعاليم ديننا وقيمنا والمحافظة على تراثنا وعاداتنا المتوارثة في حسنِ الخلق واحترام الغير، ونشرِ السلام والطمأنينة التي تعكسُ تسامحنا وتعايشنا مع الآخر، مؤكداً حرصَ الهيئة على مد جسورِ التواصل مع كل مؤسساتِ الدولة وتشكيلِ لوحةٍ تكامليةٍ من خلال تقديم المبادرات الرائدة والمشاريعِ المبتكرة.

وأكد الدرعي أن تنفيذ هذا المشروعِ يساهم في تمكين ثوابتِ الدين الحنيف والفطرة السليمة في نفوس الطلبة.

وأكد المهندس محمد القاسم، وكيلُ وزارة التربية والتعليم أن مبادرة مصلى مدرستنا تتكاملُ مع جهود الوزارة وكوادرها التربوية الرامية إلى ترسيخ القيم الدينية السمحة لدى الطلبة وتعززُ لديهم المبادئَ والقيم النبيلة المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، مشيراً إلى أن المبادرةَ تأتي في سياقِ حرص الوزارة على التعاونِ والتنسيق مع كافة الشركاء في الدولة لتعزيز مسيرة الطلبة التربوية والمعرفية.