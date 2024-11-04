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«أبوظبي للتقاعد» ينظم جلسة حوارية بين الشباب والمتقاعدين

خلال الجلسة الحوارية (من المصدر)
5 نوفمبر 2024 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم صندوق أبوظبي للتقاعد، بالتعاون مع فريق ربدان التطوعي، جلسة حوارية جمعت الشباب والمتقاعدين تحت عنوان (رؤى بين الأجيال)، بهدف تعزيز العلاقات بين الأجيال، وإتاحة الفرصة للمتقاعدين، لتبادل خبراتهم حول مساراتهم المهنية، ودروس الحياة، والتغيرات الاجتماعية مع جيل الشباب.
تضمنت الجلسة مناقشات ثرية، حيث قام المتقاعدون بمشاركة خبراتهم مع الشباب والتأمل في الدروس القيمة التي اكتسبوها على مر السنين. وتطرق الحوار لعدد من المحاور الرئيسة التي دارات حول تقديم المتقاعدين لدروس من الحياة والحكمة، الصبر مقابل العجلة، التطور الوظيفي، والعائلة، والعلاقات، والمجتمع.
ومن جانبه، قال خلف عبد الله الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد: إن تنظيم هذه الجلسات الحوارية يأتي ضمن التزامنا في صندوق أبوظبي للتقاعد بدعم الترابط بين الأجيال، وتعزيز تبادل الخبرات بين المتقاعدين والشباب. نؤمن أن الخبرات الثرية التي يحملها المتقاعدون هي كنز قيّم للأجيال الجديدة، ويمكن أن تسهم في توجيههم نحو بناء مسارات مهنية وحياتية ناجحة.

صندوق أبوظبي للتقاعد
الإمارات
أبوظبي
المتقاعدون
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