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«كراكال» تعرض أحدث أسلحتها في معرض الشرق الأوسط للصيد

«كراكال» تعرض أحدث أسلحتها في معرض الشرق الأوسط للصيد
5 نوفمبر 2024 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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تعرض «كراكال»، الشركة الرائدة إقليمياً في تصميم وإنتاج الأسلحة النارية عالية الأداء والتابعة لمجموعة «ايدج»، أحدث منتجاتها من الأسلحة التجارية وبنادق الصيد في معرض الشرق الأوسط للصيد، الذي سيقام في سكاي دايف دبي، من 7 إلى 10 نوفمبر.
وخلال الحدث السنوي، تعرض «كراكال» مجموعتها الكاملة من الأسلحة النارية التجارية، بالإضافة إلى الذخيرة ذات العيار الصغير من شركة «لهب» للذخائر الخفيفة التابعة لمجموعة «إيدج، وهي الشركة الوحيدة المنتجة للذخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تعرض«كراكال» مجموعة مميزة من بنادق الصيد الفاخرة من«شركة أسلحة ليوا الإماراتية» و«شركة ميركل الألمانية» التابعة لشركة «كراكال»، وتختص بصناعة بنادق الصيد الفاخرة.
من جهته، قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: «يُعد معرض الشرق الأوسط للصيد منصة مثالية لتعزيز علاقاتنا المشتركة بمجتمعات الرماية والصيد في المنطقة. وسنعرض خلال الحدث أحدث تقنيات الأسلحة النارية المتاحة للرماة. وإلى جانب أسلحتنا النارية المصنوعة في دولة الإمارات والمتميّزة في الأسواق العالمية، سنعرض أيضاً مجموعة فريدة من بنادق الصيد التي تم تطويرها لتوفير مستوى رائد للدقّة في الصناعة. وبينما نُقدّم أسلحة نارية عالية التنافسية، فإننا نتطلّع بدورنا إلى لعب دور متزايد الأهمية في تنمية مجتمعات الصيد والرماية على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة».
وضمن فئة «9 ملم»، ستعرض «كراكال» مسدسات من طراز« CARACAL EF»، و«CARACAL F GEN II القتالية»، ومسدس«CARACAL 2011 » الرياضي، حيث سيتم طرح مجموعة مختارة من التكوينات والألوان، إلى جانب الرشاش الخفيف عيار9 ملم المعروف «CMP9».
كما سيتم أيضاً عرض مسدس «ليوا»، المزدان بقصيدة عربية منقوشة بالذهب على بدن المسدس، تتخلّله معالم ثقافية مطليّة بالذهب الأصفر والبلاتين على المقبض.
ومن بين البنادق عالية الأداء المعروضة: البندقية الهجومية « CAR 816» ذات الأطوال المتعددة للسبطانة، وبندقية القنص« CSR 308 » عيار«308. Winchester».
كما ستضمّ بنادق الصيد المعروضة من ميركل بندقية «Helix Speedster»، و«Helix Black»، بالإضافة إلى«K5» ذات الطلقة الواحدة، و«Jaeger10» عيار (.223 Rem.) وبنادق الصيد «Anschütz».
كما ستعرض «أسلحة ليوا» بندقية «Chayeh Z20»، بالإضافة إلى بنادق الصيد من طراز «Saktoon».

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