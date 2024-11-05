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علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

شعار الأرصاد
5 نوفمبر 2024 08:32

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الثلاثاء.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 16.7 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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