"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الثلاثاء.
وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 16.7 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 16.7 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 16.7°C in Raknah (Al Ain) at 06:00 UAE Local time. pic.twitter.com/fOTmsFJRCU— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) November 5, 2024