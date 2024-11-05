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«أمنية» تفتتح «سوق الأمنيات»

«أمنية» تفتتح «سوق الأمنيات»
5 نوفمبر 2024 14:47

أبوظبي (الاتحاد)
في مبادرة إنسانية تهدف إلى تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض تُهدّد حياتهم، افتتحت مؤسسة «تحقيق أمنية» معرض «سوق الأمنيات» في مركز التسوق «نيشن تاورز»، والذي تستمّر فعالياته حتى 5 ديسمبر 2024.
حضر حفل الافتتاح الشيخة نور فاهم بن سلطان القاسمي، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية»، كبار مديري نيشن تاورز، وفريق عمل مؤسسة «تحقيق أمنية».

وعن أهمية المعرض صرّحت الشيخة نور: «يُسعدنا افتتاح هذا المعرض ليجمع بين سوق مليء بالإبداع والخير ودعم المجتمع. يضمّ المعرض نحو 16 عارضاً، يقدّمون مجموعة واسعة من منتجات الأسر الإماراتية المختارة بعناية، إضافة إلى المنتجات التراثية، الإكسسوارات، الملابس والعطور، حيث يُمكن للزوار استكشاف منتجات وتجارب فريدة من نوعها، والمساهمة في دعم هدف نبيل».

وأضافت: «تتوافق فترة المعرض مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 53، لذا حرصنا على أن يصاحب المعرض العديد من الأنشطة الترفيهية للعائلات وعروض العيالة التراثية، إضافة إلى إقامة متحف وطني يعرض منجزات الاتحاد، بهدف توفير أجواء من البهجة والسعادة والفرح بين الجميع، وتوفير منصّة يتّحد فيها أفراد المجتمع للاستمتاع بتجربة مميّزة وردّ الجميل بطريقة فعّالة».

وتوجّهت الشيخة نور فاهم بن سلطان القاسمي بالشكر والتقدير إلى القائمين على إدارة المركز على دعمهم الكبير للعمل الخيري والمجتمعي، واستضافة هذا السوق الخيري الذي يدعم الأسر الإماراتية المنتجة، ويُسهم في منح الأمل والقوّة والفرح للأطفال المرضى مع عائلاتهم، خلال أصعب الأوقات، وتساعد عائداته في تحقيق أمنيات تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الأطفال.

 

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