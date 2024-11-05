الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أوقاف دبي» تتكفل بنفقات العمرة لـ 80 شخصاً

«أوقاف دبي» تتكفل بنفقات العمرة لـ 80 شخصاً
5 نوفمبر 2024 15:38

تكفلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بتكاليف أداء مناسك العمرة لـ80 شخصاً من المستحقين وذوي الدخل المحدود، في إطار أهدافها الخيرية والإنسانية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة الاجتماعية ومُساندة الفئات الُمستحقة.

وقدمت «أوقاف دبي» نحو 100 ألف درهم لجمعية دار البر، دعماً لمبادرة «عمرة العمر» التي تنظمها الجمعية على مدار الأعوام الماضية، بهدف تغطية نفقات العمرة لصالح المحتاجين وذوي الدخل المحدود، ممن لم يسبق لهم أداء «العمرة»، وتستمر الرحلة سبعة أيام لأداء المناسك، وزيارة المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكد عمر جمعة المازمي، مدير إدارة الوقف في المؤسسة، أن دعم مبادرة العُمرة لمحدودي الدخل، يأتي ضمن الأهداف الحيوية التي تلتزم المؤسسة بتنفيذها لتعزيز قيم التكافل بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وتحقيق حلم غير القادرين الراغبين في أداء مناسك العمرة، بينما تحول قدرتهم المادية دون تحقيق هذا الأمل، وإدخال الفرحة والسرور إلى نفوسهم. وقال إن «أوقاف دبي» تتبنى نهجاً إنسانياً راسخاً يشمل مختلف جوانب الحياة المادية والمعيشية والصحية والاجتماعية في سبيل توفير مُتطلبات واحتياجات شرائح المجتمع من ذوي الدخل المحدود، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتلاحم الإنساني، وترسيخ الاستقرار المجتمعي، وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحفيز وتمكين «الأوقاف» لخدمة الإنسانية.

 
وأوضح الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، أن الجمعية تحملت بدورها تكاليف إقامة المستفيدين من المبادرة الخيرية في الفنادق داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، بجانب تكاليف إصدار تأشيرات زيارة المملكة العربية السعودية لهم، تمهيداً لأدائهم مناسك العُمرة وزيارة المشاعر المُقدسة. وأشار إلى أن هذا العمل الخيري والمبادرة الإنسانية المُشتركة يجسدان التعاون والتنسيق والشراكة الاستراتيجية بين الجمعية والمؤسسة، ويقدمان صورة مشرقة للتضافر المجتمعي بالإمارات في سبيل دعم المحتاجين داخل الدولة، وتحقيق متطلباتهم وترجمة أحلامهم، وتعزيز سياسة الدولة في القطاعين الخيري والإنساني.

المصدر: وام
أوقاف دبي
العمرة
آخر الأخبار
صندوق خليفة لتطوير المشاريع يطلق برنامجاً تدريبياً في زنجبار
اقتصاد
صندوق خليفة لتطوير المشاريع يطلق مسابقة لريادة الأعمال
اليوم 16:11
«الشارقة الرياضي» يتوج الفائزين بـ «جري وادي الحلو»
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يتوج الفائزين بـ «جري وادي الحلو»
اليوم 16:00
أملاك للتمويل: بوابتك للاستثمار في دبي
اقتصاد
53 مليون درهم أرباح صافية لـ «أملاك للتمويل» خلال الربع الثالث
اليوم 15:52
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة إلى إثيوبيا
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة إلى إثيوبيا
اليوم 15:51
«أوقاف دبي» تتكفل بنفقات العمرة لـ 80 شخصاً
علوم الدار
«أوقاف دبي» تتكفل بنفقات العمرة لـ 80 شخصاً
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©