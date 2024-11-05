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علوم الدار

ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة إلى إثيوبيا

ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة إلى إثيوبيا
5 نوفمبر 2024 15:51

اختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة إلى جمهورية إثيوبيا الصديقة، ترأس خلالها وفد دولة الإمارات المشارك في مؤتمر «عالم بلا جوع» في أديس أبابا، وذلك نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وكان في وداع سموّه، لدى مغادرته مطار أديس أبابا الدولي، معالي الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة.

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يُذكر أن هذا المؤتمر يهدف إلى بحث سُبل تطوير تقنيات مبتكرة وممارسات مستدامة لضمان الأمن الغذائي لجميع المجتمعات حول العالم، من خلال تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ولي عهد أبوظبي
الإمارات
إثيوبيا
خالد بن محمد بن زايد
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